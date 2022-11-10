Артета заявил, что «Арсеналу» необходимо усилить состав в зимнее трансферное окно

10 ноября, 08:55
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что его клубу необходимо усилить состав в зимнее трансферное окно.
В ночь с 9 на 10 ноября «канониры» проиграли «Брайтону» (1:3) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.
«Нам нужно справляться как можно лучше в нынешних условиях. Мы проиграли «Брайтону», потому что не делали то, что должны как в своей штрафной, так и в чужой. Мы поплатились за это. При этом команда остается прежней и после побед, и после поражений. Я с первого дня сезона говорил, что у нас мало футболистов, многие важные игроки ушли. Если все здоровы и нет дисквалификаций, то все в порядке, но как только кто-то вылетает, все меняется. Ничего нового, я говорю об этом с того момента, как закрылось летнее трансферное окно», — приводит Sky Sports слова Артеты.
Перед паузой на ЧМ-2022 «Арсеналу» осталось провести один матч, который состоится 12 ноября. Команда Артеты сыграет на выезде против «Вулверхэмптона» в рамках 16-го тура АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования