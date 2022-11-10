Артета заявил, что «Арсеналу» необходимо усилить состав в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что его клубу необходимо усилить состав в зимнее трансферное окно.

В ночь с 9 на 10 ноября «канониры» проиграли «Брайтону» (1:3) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Нам нужно справляться как можно лучше в нынешних условиях. Мы проиграли «Брайтону», потому что не делали то, что должны как в своей штрафной, так и в чужой. Мы поплатились за это. При этом команда остается прежней и после побед, и после поражений. Я с первого дня сезона говорил, что у нас мало футболистов, многие важные игроки ушли. Если все здоровы и нет дисквалификаций, то все в порядке, но как только кто-то вылетает, все меняется. Ничего нового, я говорю об этом с того момента, как закрылось летнее трансферное окно», — приводит Sky Sports слова Артеты.

Перед паузой на ЧМ-2022 «Арсеналу» осталось провести один матч, который состоится 12 ноября. Команда Артеты сыграет на выезде против «Вулверхэмптона» в рамках 16-го тура АПЛ.