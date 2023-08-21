«Арсенал» в меньшинстве победил «Кристал Пэлас»

«Арсенал» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 2-го тура чемпионата Англии — 1:0.

У «канониров» гол с пенальти на 54-й минуте забил Мартин Эдегор. Защитник гостей Такехиро Томиясу получил две желтые карточки — на 60-й и 67-й минутах — и был удален.

«Арсенал» набрал 6 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ вместе с «Брайтоном» и «Манчестер Сити». В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет дома с «Фулхэмом» 26 августа.

«Кристал Пэлас» с 3 очками занимает 11-е место. В следующем туре команда Роя Ходжсона сыграет на выезде с «Брентфордом» 26-го числа.