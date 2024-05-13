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Сегодня, 07:24

«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» и вышел вперед в серии

Сергей Разин
корреспондент
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«Ванкувер» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде «Эдмонтон» со счетом 4:3.

В составе «Кэнакс» 3 (2+1) очка набрал Брок Босер, дубль оформил Элиас Линдхольм. У «Ойлерз» отличились Маттиас Экхольм, Леон Драйзайтль и Эван Бушар.

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров отметился силовым приемом, отправив форварда Эвандера Кейна на скамейку.

Счет в серии 2-1 в пользу «Ванкувера». Четвертый матч пройдет 15 мая и начнется в 04.30 мск.

НХЛ

Плей-офф. Второй раунд

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:4 (1:3, 1:1, 1:0)

Голы: Экхольм — 3 (бол., Кейн, Нерс), 5:37 — 1:0. Линдхольм — 4 (бол., Босер, Хьюз), 8:45 — 1:1. Босер — 6 (Миллер, Майерс), 13:18 — 1:2. Босер — 7 (Сутер), 18:34 — 1:3. Драйзайтль — 7 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 23:36 — 2:3. Линдхольм — 5 (бол., Миллер, Хьюз), 37:35 — 2:4. Бушар — 3 (Экхольм, Драйзайтль), 58:44 — 3:4.

Вратари: Скиннер (Пикар, 40:00, Скиннер, 58:44, 58:55) — Шилов.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 45 (9+14+22) — 18 (11+4+3).

Наши: — - Задоров (19.08/2/0), Михеев (9.50/2/0).

13 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 1-2.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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