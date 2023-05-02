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Сегодня, 03:35

Лэмпард считает, что «Челси» не хватает стабильности в выборе тренера

Евгений Козинов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что лондонскому клубу не хватает стабильности.

«Я всегда был частью команды «Челси», которая регулярно меняла тренеров. Я выиграл три чемпионских титула, но должен был выиграть пять или шесть. Этому клубу нужна последовательность, это мое ощущение», — приводит Фабрицио Романо слова Лэмпарда в своем Twitter.

«Челси» проиграл 5 последних матчей во всех турнирах. В последний раз команда побеждала в марте — матч против «Лестера» (3:1) в 27-м туре АПЛ. «Синие» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
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