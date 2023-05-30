«Лестер» этим летом могут покинуть до десяти игроков

Сегодня, 11:10
Из «Лестера» могут уйти до десяти футболистов, сообщает британское издание The Mirror.
По данным источника, из клуба, покинувшего высший английский дивизион по итогам сезона-2022/23, почти наверняка этим летом уйдут Харви Барнс и Джеймс Мэддисон, интерес к которым проявляют некоторые топ-клубы АПЛ. За 26-летнего Мэддисона «Лестер» хочет получить не менее 57,5 миллиона евро.
Кроме того, в конце июня истекают контракты с такими игроками, как Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Райан Бертран, Нампалис Менди, Айозе Перес и Юри Тилеманс. Вероятнее всего, «лис» покинет и Вильфред Ндиди.
По итогам сезона-2022/23 «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон» покинули АПЛ.