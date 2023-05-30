«Лестер» этим летом могут покинуть до десяти игроков

Из «Лестера» могут уйти до десяти футболистов, сообщает британское издание The Mirror.

По данным источника, из клуба, покинувшего высший английский дивизион по итогам сезона-2022/23, почти наверняка этим летом уйдут Харви Барнс и Джеймс Мэддисон, интерес к которым проявляют некоторые топ-клубы АПЛ. За 26-летнего Мэддисона «Лестер» хочет получить не менее 57,5 миллиона евро.

Кроме того, в конце июня истекают контракты с такими игроками, как Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Райан Бертран, Нампалис Менди, Айозе Перес и Юри Тилеманс. Вероятнее всего, «лис» покинет и Вильфред Ндиди.

По итогам сезона-2022/23 «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон» покинули АПЛ.