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Сегодня, 11:10

«Лестер» этим летом могут покинуть до десяти игроков

Ана Горшкова
Корреспондент
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Из «Лестера» могут уйти до десяти футболистов, сообщает британское издание The Mirror.

По данным источника, из клуба, покинувшего высший английский дивизион по итогам сезона-2022/23, почти наверняка этим летом уйдут Харви Барнс и Джеймс Мэддисон, интерес к которым проявляют некоторые топ-клубы АПЛ. За 26-летнего Мэддисона «Лестер» хочет получить не менее 57,5 миллиона евро.

Кроме того, в конце июня истекают контракты с такими игроками, как Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Райан Бертран, Нампалис Менди, Айозе Перес и Юри Тилеманс. Вероятнее всего, «лис» покинет и Вильфред Ндиди.

По итогам сезона-2022/23 «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон» покинули АПЛ.

Футболисты &laquo;Лестера&raquo; после очередного поражения. 7 лет назад «Лестер» сенсационно стал чемпионом и влюбил в себя весь мир, а сейчас вылетел из АПЛ. Что пошло не так?

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