В Госдуме РФ назвали безумным решение «Арсенала» удалить пост с поздравлением Аршавина

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Арсенал» удалил пост с поздравлением Андрея Аршавина с днем рождения в официальном Twitter-аккаунте клуба.

В понедельник, 29 мая, Аршавину исполнилось 42 года. Лондонский клуб выложил видео с покером россиянина в матче против «Ливерпуля» (4:4) в 2009 году. Позднее «Арсенал» удалил пост из соцсетей.

«Безумию нет границ. Поверьте мне, большинству английских жителей все равно на то, что сейчас происходит. Конечно, везде есть провокаторы. Сейчас они добрались до Англии, до футбола. Присоединяюсь к поздравлениям Аршавина. Он много сделал и для российского футбола, и для английского. Мы помним его классные матчи. Надеемся, что он будет помогать развитию российского футбола в будущем», — сказал Свищев «СЭ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.