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Сегодня, 17:19

«Лестер» хочет назначить главным тренером клуба ассистента Гвардиолы Мареску

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лестер» близок к назначению Энцо Марески новым главным тренером, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры с ассистентом главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы находятся на финальной стадии, детали обсуждаются. 43-летний Мареска должен подписать контракт в ближайшее время.

Информируется, что итальянец готов покинуть «Манчестер Сити» и штаб Гвардиолы.

Мареска только один раз был главным тренером большого клуба. Он в 2021 году руководил «Пармой», откуда был уволен после 5 месяцев работы.

Источник: Фабрицио Романо
Хосеп Гвардиола
ФК Лестер
ФК Манчестер Сити
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