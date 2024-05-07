Всю весну «Зенит» играет на удержание. Настала расплата

Игорь Рабинер — о заключительных матчах 27-го тура РПЛ и спасении «Факела» в матче с чемпионом.

Респект арбитру за принципиальность. Сухой остался сухим

Сюжетище в Воронеже на исходе матча «Факел» — «Зенит» оказался достоин событий предыдущего дня в Петровском парке на игре «Динамо» — «Сочи». И доказал: сезон в РПЛ происходит действительно какой-то особенный. Когда в последний раз такое случалось, чтобы за три тура до конца между первым и третьим местами было одно очко зазора?!

Неслыханное прежде на российской периферии скандирование воронежских болельщиков в последние минут двадцать на стадионе «Труд»: «Зенит» — позор российского футбола!», тут же процитированное СМИ, вместо того чтобы разозлить петербуржцев, раззадорило и завело сам «Факел». Если в каком-то городе РПЛ зрители — действительно двенадцатый игрок, так это в первую очередь в Воронеже. Большую часть встречи не казалось, что скромная по составу команда, последние два тура тренируемая Игорем Черевченко, способна бросить настоящий вызов чемпиону. Но публика влила в нее какую-то сумасшедшую энергетику.

Но я совершенно не понял Сергея Семака. Атака за атакой Воронежа ведь начались после того, как на 72-й минуте он выпустил третьего центрального защитника — Алипа. Гости отдали мяч и принялись защищать минимальный счет. Против «Факела»!

Могло все, конечно, закончиться иначе. Контратака в конце основного времени, красивый удар Клаудиньо, 0:2 — но оказалось, что нога Вендела залезла в офсайд. ВАР Амелин вызвал к монитору судью в поле Сухого. Итог — вне игры, 0:1.

В добавленное время Алип коснулся мяча рукой — чуть-чуть, но за гранью плеча. И снова Амелин вызывает Сухого, и тот назначает в ворота чемпиона пяти последних лет пенальти на 101-й минуте. Евгений Марков сравнивает счет, и почти сразу звучит финальный свисток.

Клаудиньо, Вендел и судья матча «Факел» - «Зенит» Алексей Сухой. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Респект судье Сухому. Он, прошу прощения, не обмочился, когда надо принять серьезное решение. И его коллега, причем из Санкт-Петербурга, Сергей Лапочкин в телеэфире подтвердил, что рефери прав, прозвучала даже фраза: «Справедливость восторжествовала». И по офсайду Лапочкин тоже все уверенно подтвердил.

Так, как в понедельник Сухой, арбитры делают себе имя — не скандалами, а твердостью и четким следованием правилам.

Но желтую карточку Клаудиньо, снявшему футболку после отмененного в итоге гола, логично было бы тоже аннулировать. В конце концов, это же не грубость. Тут претензии все же не к судьям, действовавшим в рамках протокола, а к правилам, в которых подобное почему-то не предусмотрено.

«Зенит» потерял два важнейших очка, и произошло это не из-за рефери, а по его собственной вине. Прагматизм и осторожность сине-бело-голубых этой весной стали зашкаливать за все разумные пределы. Имея такой состав, они во вторых таймах отстаивали 1:0 (и отстояли) в домашних матчах с «Балтикой» и «Оренбургом», ничего не забили в проигранных встречах «Рубину» и «Динамо».

Никаких травм у ведущих футболистов группы атаки «Зенита» нет, тем не менее в семи последних матчах чемпионата забито всего шесть мячей. Больше одного — лишь однажды, в Краснодаре. А всего в девяти весенних встречах РПЛ — десять (на фоне остальных выделяются четыре «Уралу», но выходит, что в восьми остальных — всего шесть).

«Факел», для которого это очко столь же судьбоносно, как для «Пари НН» днем ранее — ничья со «Спартаком», меняет главных тренеров по два раза в год. Не по одному — по два! На мой взгляд, это совершенно порочный и бесперспективный путь, поскольку такое не про развитие, а про быстрое эмоциональное воздействие здесь и сейчас. А потом, когда оно сходит, гендиректор Роман Асхабадзе решает, что этот специалист сломался — несите следующего!

Так из «Факела» и набрали, как выяснилось, в два часа ночи Игорю Черевченко, дав ему полчаса на размышления. Тот, находясь без работы, тут же согласился. Но даже если сегодня он спасет воронежский клуб, наверняка пройдет совсем немного времени, прежде чем настанет время для следующей перемены. Олег Василенко, Дмитрий Пятибратов, Вадим Евсеев, Сергей Ташуев и вот Черевченко. За два сезона в РПЛ!

Такая работа клуба, на мой взгляд, недостойна его потрясающих болельщиков. Но с характером у этой команды — во многом как раз благодаря публике — всегда все было в порядке, что она в очередной раз и доказала. Сохранив в полном объеме интригу не только внизу, но и наверху таблицы.

А завершая разговор о ничьей в Воронеже, приведу результаты опроса, который провел в своем Telegram-канале «РабиНерв». Спросил подписчиков, кого они хотели бы видеть чемпионом России-2024, и 59 процентов из почти двух с половиной тысяч участников проголосовали за «Динамо». 30 процентов оказались за «Краснодар» и лишь 11 — за «Зенит».

Любой постоянный чемпион мозолит болельщикам других клубов и даже нейтральной публике глаза. Тем более когда у него большой бюджет и никто по этой части даже близко с ним сравниться не может. Подозреваю, что если бы я провел аналогичный опрос в Германии, то в отношении «Баварии» цифры получились бы примерно те же. Но она в полуфинал (а может, и финал) Лиги чемпионов выходит, а где заканчивал все последние годы, когда Россия выступала в еврокубках, свой путь «Зенит», вспомнить несложно. Будь иначе, как, допустим, в 2008-м, никаких слов о «позоре», уверен, не прозвучало бы, невзирая ни на какой бюджет. А когда чемпион пяти последних лет, клуб с таким финансированием всю весну, забивая один мяч, начинает играть на удержание, то слышит подобное с трибун в свой адрес.

Матео Кассьерра в матче «Факел» - «Зенит». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Случай Ионова

Смотрел, как 35-летний Алексей Ионов на 5-й добавленной минуте забил за «Урал» гол в ворота «Балтики», который может стать решающим для спасения екатеринбуржцев от вылета, — и перенесся почти на десять лет назад, в декабрь 2014-го.

Эйндховен, Лига Европы, ПСВ — «Динамо». Бело-голубые под руководством Станислава Черчесова одержали пять побед в пяти матчах — но хочется, конечно, все шесть. ПСВ тоже уже вышел из группы и перед 20 тысячами своих болельщиков может играть в свое удовольствие.

У соперника в основе Депай, на замену выйдет Вейналдум; с первых минут также на поле мексиканец Гуардадо — в общем, серьезные люди. Как и у «Динамо» во главе с Вальбуэна (не путать с Бальбуэной) и Кураньи. В воротах — вечный Шунин. В полузащите — Юсупов, с чьего обреза началась сейчас решающая атака в матче «Динамо» — «Сочи». На скамейке — Борис Ротенберг.

Равный футбол, на исходе часа на замену вместо Ванкера выходит Ионов. На последней минуте, когда кажется, что все так и закончится нулевой ничьей, Алексей получает пас от Джуджака на левом фланге, рядом с которым я сижу, со своей скоростью убегает один на один и забивает. Есть шесть матчей — шесть побед! Такой же показатель был у Черчесова-вратаря в «Спартаке» в Лиге чемпионов девятнадцатью годами ранее.

Петербуржец Ионов, вернее, земляк Саши Кержакова из города Кингисепп Ленинградской области, в том самом 2014-м попавший в сборную на ЧМ в Бразилии, провел долгую карьеру. Он даже был в заявке «Зенита», выигравшего Кубок УЕФА в 2008-м, сидел на скамейке в финале на будущем «Этихаде» против «Рейнджерс». Ему тогда было 19 лет, и Алексей традиционно для ранних дебютантов зазвездился, в результате чего после чемпионства со Спаллетти в 2010-м (единственного в карьере Ионова) и вылетел из родного «Зенита» навсегда. Но не потерялся.

Алексей Ионов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

С выпивкой он, бурно гуляя в ранней молодости, нашел силы завязать — иначе такой продолжительной карьеры, уже более полутора десятилетий, точно не вышло бы. Алексей еще был одной из ключевых фигур у того же Черчесова в отборочном цикле Евро-2020, забил победный в минимальной победе над Кипром. Тренер ценил объем работы, который Ионов на поле всегда делал, — неважно, шла у него игра, пойман ли кураж, пользу для командных действий он приносил всегда. На самом Евро Алексей вошел в заявку, но на поле не выходил. Семь лет между двумя турнирами, когда ты при двух разных тренерах попадаешь в сборную на чемпионаты мира и Европы, — дистанция, которая говорит о стабильности.

Во времена Бразилии-2014 Ионов был игроком «Динамо», последнего Евро — «Краснодара». Потом последовали «Ростов» и теперь «Урал». Карьера близка к завершению. За спиной 39 матчей и четыре гола за сборную России — солидный показатель. И Алексей еще способен своим голом дать команде шанс остаться в лиге.

Случай Ионова — это, по-моему, история человека, который рано начал, улетел в небеса, но оказался достаточно силен, чтобы спуститься с них на землю и провести достойную карьеру. Вспоминать его станут без восторгов, но с уважением.