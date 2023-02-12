«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лидсом» и вышел на второе место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в гостях одержал победу над «Лидсом» в матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

Гости забили оба мяча в последние десять минут матча. Сначала отличился нападающий Маркус Рэшфорд, а затем точку в матче поставил форвард Алехандро Гарначо.

«МЮ набрал 46 очков и пока вышел на второе место в чемпионате, однако «Манчестер Сити», отстающий на 1 очко, провел на два матча меньше.

«Лидс», который проводил первый матч после увольнения Джесси Марша с поста главного тренера остается на грани зоны вылета: 17-е место и 19 очков.