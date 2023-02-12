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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лидсом» и вышел на второе место в АПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
12 февраля. «Лидс» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» в гостях одержал победу над «Лидсом» в матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

Гости забили оба мяча в последние десять минут матча. Сначала отличился нападающий Маркус Рэшфорд, а затем точку в матче поставил форвард Алехандро Гарначо.

«МЮ набрал 46 очков и пока вышел на второе место в чемпионате, однако «Манчестер Сити», отстающий на 1 очко, провел на два матча меньше.

«Лидс», который проводил первый матч после увольнения Джесси Марша с поста главного тренера остается на грани зоны вылета: 17-е место и 19 очков.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
12 февр, 17:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
0:2
Манчестер Юнайтед

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
ФК Лидс
ФК Манчестер Юнайтед
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