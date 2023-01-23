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Лисандро Мартинес прокомментировал свой дебютный гол за «МЮ» в матче с «Арсеналом»

Виктория Кравченко
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прокомментировал свой дебютный гол за «красных дьяволов» в матче АПЛ с «Арсеналом» (2:3).

«Я забил первый мяч за «Юнайтед», моя мечта сбылась. Доволен этим событием. Однако расстроен результатом. Не такого исхода мне хотелось. Но нужно двигаться вперед. Нет времени для грусти», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Мартинес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2022 года. Защитник подписал с манкунианцами контракт на пять лет.

В этом сезоне АПЛ Лисандро провел 18 поединков и отметился 1 забитым мячом.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
2
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