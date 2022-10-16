Сегодня, 17:38
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тиагу, Эллиотт, Жота, Салах, Фирмино.
Запасные: Келлехер, Хендерсон, Джонс, Цимикас, Нуньес, Карвальо, Байчетич, Филлипс, Александр-Арнолд.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Диас, Аке, Канселу, Родри, Де Брейне, Гюндоган, Бернарду Силва, Холанн, Фоден.
Запасные: Ортега, Грилиш, Альварес, С. Гомес, Ляпорт, Марез, Палмер, Льюис, Уилсон-Эсбранд.
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 16 октября на стадионе «Энфилд», начало — в 18.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования