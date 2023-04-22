«Ливерпуль» обыграл «Ноттингем», Жота оформил дубль

«Ливерпуль» дома обыграл «Ноттингем Форест» в матче 32-го тура чемпионата Англии — 3:2.

Голами в составе хозяев отметились Диогу Жота, оформивший дубль, и Мохамед Салах. За гостей забили Неко Уильямс и Морган Гиббс-Уайт.

«Ливерпуль» набрал 50 очков и находится на седьмой строчке в таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» идет на 19-м месте (27).

В других матчах «Лестер» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1, «Эвертон» в меньшинстве сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), «Астон Вилла» и «Брентфорд» тоже не выявили победителя (1:1).

«Лестер» поднялся на 17-е место в АПЛ с 28 очками, «Вулверхэмптон» находится на 13-й строчке (34), «Эвертон» — 18-й (28), «Кристал Пэлас» — 12-й (37). «Астон Вилла» идет на шестом месте (51 очко), а «Брентфорд» — 10-й (44).