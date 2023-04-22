Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:54

«Ливерпуль» обыграл «Ноттингем», Жота оформил дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
«Ливерпуль» — «Ноттингем» — 3:2.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Ливерпуль» дома обыграл «Ноттингем Форест» в матче 32-го тура чемпионата Англии — 3:2.

Голами в составе хозяев отметились Диогу Жота, оформивший дубль, и Мохамед Салах. За гостей забили Неко Уильямс и Морган Гиббс-Уайт.

«Ливерпуль» набрал 50 очков и находится на седьмой строчке в таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» идет на 19-м месте (27).

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
22 апр, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:2
Ноттингем Форест

В других матчах «Лестер» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1, «Эвертон» в меньшинстве сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), «Астон Вилла» и «Брентфорд» тоже не выявили победителя (1:1).

«Лестер» поднялся на 17-е место в АПЛ с 28 очками, «Вулверхэмптон» находится на 13-й строчке (34), «Эвертон» — 18-й (28), «Кристал Пэлас» — 12-й (37). «Астон Вилла» идет на шестом месте (51 очко), а «Брентфорд» — 10-й (44).

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
22 апр, 17:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
2:1
Вулверхэмптон Уондерерс
Англия. Премьер-лига. 32-й тур
22 апр, 17:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
0:0
Эвертон
Англия. Премьер-лига. 32-й тур
22 апр, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
1:1
Астон Вилла
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Брентфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кристал Пэлас
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
ФК Эвертон
1
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Исчезающий вид. В российском парном катании кризис с женщинами
Сборная России возвращается на международную арену с флагом и гимном. Что ждать от Боливарианских игр АЛБА?
Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства
Захарова заявила о высылке более 20 дипломатов ФРГ из России
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
Карчаа заявил о планах США омрачить предстоящую церемонию на АЭС «Аккую»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фулхэм» обыграл «Лидс» в матче АПЛ

АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Челси», «Брайтон» сыграет с «Ман Сити» и другие матчи 32-го тура