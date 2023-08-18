«Ливерпуль» подписал полузащитника «Штутгарта» Эндо

«Ливерпуль» объявил о покупке полузащитника «Штутгарта» Ватару Эндо.

30-летний японец будет выступать за мерсисайдцев под 3-м номером. Срок контракта с футболистом и сумма трансфера не уточняются.

По данным портала Transfermarkt.com, «Ливерпуль» заплатил за игрока 19 миллионов евро и заключил с ним соглашение до конца июня 2027 года.

Эндо выступал за «Штутгарт» с июля 2020 года, на его счету 15 голов и 12 результативных передач в 133 матчах за немецкую команду.