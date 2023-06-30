«Ливерпуль» продлил контракт с вратарем Адрианом до 2024 года

«Ливерпуль» продлил контракт с вратарем Адрианом Кастильо, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до 2024 года. Адриан ни разу не сыграл в двух последних сезонах АПЛ.

«Раз красный, значит, всегда красный. Я так горд и счастлив быть частью вас еще один год», — написал Кастильо.

Последний официальный матч за клуб он провел в июле 2022 года. Это была игра за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (3:1). В общей сложности испанец 26 раз сыграл за «красных» с тех пор, как летом 2019 года перешел на правах свободного трансфера из «Вест Хэма».