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Сегодня, 20:45

«Нэшвилл» обменял защитника Макдону в «Тампу»

Владислав Корегин
Райан Макдона.
Фото USA Today Sports
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Американский защитник Райан Макдона был обменян из «Нэшвилла» в «Тампу-Бэй», сообщает пресс-служба НХЛ.

По информации источника, в результате сделки «Предаторз» получили пик седьмого раунда драфта НХЛ-2024, а также пик второго раунда в 2025 году. В свою очередь «Лайтнинг» получили пик четвертого раунда драфта-2024, который принадлежал «Эдмонтону».

В сезоне-2023/24 Макдона отыграл 80 матчей за «Нэшвилл», забросил 3 шайбы и отдал 30 результативных передач.

Ранее в своей карьере защитник выступал за «Тампу» с 2018 по 2022 год. Вместе с командой он дважды стал обладателем Кубка Стэнли.

Райан Макдона
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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