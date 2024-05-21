Комитет по этике РФС даст оценку словам Безрукова о премии от «Краснодара» на следующем заседании

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов сообщил, что решение по делу полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова будет принято на следующем заседании. Он отметил, что данный вопрос требует дополнительного изучения и личного присутствия игрока.

«Словам Руслана Безрукова будет дана оценка на следующем заседании, так как вопрос требует дополнительного всестороннего изучения и личного присутствия игрока. Сегодня футболист по уважительной причине не смог присутствовать на заседании. Мы также запросили ряд материалов для разъяснения всех обстоятельств этого дела. Повторно вызвали футболиста. Проведем заседание, когда получим всю информацию и сможем детально рассмотреть дело», — приводит пресс-служба РФС слова Стукалова.

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ. Позже в казанском клубе извинились за высказывание полузащитника.

По словам самого футболиста, он не ожидал, что его шутка вызовет резонанс среди СМИ и болельщиков. Безруков отметил, что его слова были сказаны исключительно с целью посмеяться.

21 мая Депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести расследование высказывания полузащитника «Рубина» после матча с «Зенитом» на предмет коррупционной составляющей.