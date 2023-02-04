Люк Шоу рассказал о реакции игроков «МЮ» на удаление Каземиро

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал, как команда отреагировала на удаление полузащитника команды Каземиро в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:1).

Каземиро получил прямую красную карточку на 70-й минуте встречи.

«Честно говоря, там было так много людей, что я даже не понял, что происходит. Многие игроки спрашивали, кому показали красную карточку, а потом кто-то, очевидно, упомянул Каземиро. Я думаю, все знают, что когда рефери подходит к монитору, это нехорошо. Конечно, мы очень расстроены его потерей, но теперь у кого-то еще есть отличная возможность прийти и оставить свой след в этой команде», — сказал Шоу.

«Манчестер Юнайтед» занимает третью позицию в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 42 очка. «Кристал Пэлас» идет на 12-й строчке с 24 очками.