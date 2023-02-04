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Сегодня, 23:28

Люк Шоу рассказал о реакции игроков «МЮ» на удаление Каземиро

Алина Савинова
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал, как команда отреагировала на удаление полузащитника команды Каземиро в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:1).

Каземиро получил прямую красную карточку на 70-й минуте встречи.

«Честно говоря, там было так много людей, что я даже не понял, что происходит. Многие игроки спрашивали, кому показали красную карточку, а потом кто-то, очевидно, упомянул Каземиро. Я думаю, все знают, что когда рефери подходит к монитору, это нехорошо. Конечно, мы очень расстроены его потерей, но теперь у кого-то еще есть отличная возможность прийти и оставить свой след в этой команде», — сказал Шоу.

«Манчестер Юнайтед» занимает третью позицию в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 42 очка. «Кристал Пэлас» идет на 12-й строчке с 24 очками.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-united-luke-shaw-palace-26157441

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
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  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

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ТБ 2.5

25%

1.66

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16%

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П1

28%

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Х

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П2

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Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
Люк Шоу
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