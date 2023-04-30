Магуайр летом хочет покинуть «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр хочет покинуть команду этим летом, сообщает инсайдер Экрем Конур.

По данным источника, футболист планирует сменить клуб из-за недостатка количества игрового времени. Он переживает, что из-за этого не сможет попасть в заявку сборной Англии на чемпионат Европы 2024 года.

В нынешнем сезоне АПЛ 30-летний защитник провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

Контракт англичанина с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года, его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.