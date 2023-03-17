0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:45

Магуайр: «Каждый день стараюсь привести «МЮ» к успеху, независимо от того, играю я или нет»

Telegram Дзен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр рассказал, как воспринимает свою роль в команде.

«В этом клубе мне отведена важная роль как на поле, так и за его пределами. Каждый день я стараюсь привести «МЮ» к успеху, независимо от того, играю я или нет», — цитирует Магуайра BT Sport.

30-летний англичанин выступает за манкунианцев с августа 2019 года. Защитник лишился стабильного места в стартовом составе после назначения Эрика тен Хага главным тренером клуба.

В текущем сезоне Магуайр провел 11 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. При этом он выходил в стартовом составе только в 5 встречах. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эдегор о вылете из Лиги Европы: «Тяжелый удар, «Арсенал» показал не лучший футбол»