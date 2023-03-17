Магуайр: «Каждый день стараюсь привести «МЮ» к успеху, независимо от того, играю я или нет»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр рассказал, как воспринимает свою роль в команде.

«В этом клубе мне отведена важная роль как на поле, так и за его пределами. Каждый день я стараюсь привести «МЮ» к успеху, независимо от того, играю я или нет», — цитирует Магуайра BT Sport.

30-летний англичанин выступает за манкунианцев с августа 2019 года. Защитник лишился стабильного места в стартовом составе после назначения Эрика тен Хага главным тренером клуба.

В текущем сезоне Магуайр провел 11 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. При этом он выходил в стартовом составе только в 5 встречах. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.