Эдегор о вылете из Лиги Европы: «Тяжелый удар, «Арсенал» показал не лучший футбол»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о вылете команды из Лиги Европы.

Лондонский клуб уступил «Спортингу» в 1/8 финала турнира (1:1, пенальти — 3:5, первая игра — 2:2).

«Я думаю, что мы делали достаточно по ходу некоторых отрезков игры, но большую часть игры мы были не на том уровне, на котором должны были быть. Мы показали не самый лучший наш футбол. В конце концов, это была напряженная игра, все могло сложиться в пользу любой из команд.

Это тяжелый удар — вылететь из этого соревнования. Но теперь мы с нетерпением ждем чемпионата, это все, что мы можем сейчас сделать. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Когда мы выигрываем, все счастливы, когда мы проигрываем, мы должны воспрянуть духом», — приводит слова Эдегора ВВС.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 17 марта, в Ньоне.