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Сегодня, 13:00

«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд»: время начала и смотреть трансляцию матча в прямом эфире

Видеотрансляция матча Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» начнется в 17.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Хосеп Гвардиола.
Хосеп Гвардиола.
Фото AFP
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7 января «Манчестер Сити» дома на стадионе «Этихад» примет «Хаддерсфилд» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» бесплатно пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями Кубка Англии можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

В последний раз «Ман Сити» и «Хаддерсфилд» играли друг с другом 20 января 2019 года. Тогда «горожане» победили соперника со счетом 3:0 в 23-м туре АПЛ.

Действующим обладателем Кубка Англии сезона 2022 / 2023 является «Манчестер Сити». В финале прошлого турнира команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

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Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Хаддерсфилд Таун
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«Арсенал» — «Ливерпуль»: время начала и смотреть трансляцию матча в прямом эфире