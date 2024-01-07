7 января «Манчестер Сити» дома на стадионе «Этихад» примет «Хаддерсфилд» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» бесплатно пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями Кубка Англии можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

В последний раз «Ман Сити» и «Хаддерсфилд» играли друг с другом 20 января 2019 года. Тогда «горожане» победили соперника со счетом 3:0 в 23-м туре АПЛ.

Действующим обладателем Кубка Англии сезона 2022 / 2023 является «Манчестер Сити». В финале прошлого турнира команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

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