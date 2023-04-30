«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу», «Ньюкасл» победил «Саутгемптон»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» дома в матче 34-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник хозяев Бруну Фернандеш.

Несмотря на победу, «МЮ» остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, поскольку «Ньюкасл» в параллельной встрече победил «Саутгемптон» — 3:1. У «сорок» сделал дубль Каллум Уилсон, еще один мяч — автогол Тео Уолкотта. Единственный гол «святых» забил Стюарт Армстронг.

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 65 очками в 33 матчах, «Манчестер Юнайтед» идет на четвертой строчке с 63 очками в 32 играх.

В еще одной параллельной встрече 34-го тура АПЛ «Борнмут» разгромил «Лидс» — 4:1.