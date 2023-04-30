КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:58

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу», «Ньюкасл» победил «Саутгемптон»

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» дома в матче 34-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник хозяев Бруну Фернандеш.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
30 апр, 16:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:0
Астон Вилла

Несмотря на победу, «МЮ» остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, поскольку «Ньюкасл» в параллельной встрече победил «Саутгемптон» — 3:1. У «сорок» сделал дубль Каллум Уилсон, еще один мяч — автогол Тео Уолкотта. Единственный гол «святых» забил Стюарт Армстронг.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
30 апр, 16:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
3:1
Саутгемптон

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 65 очками в 33 матчах, «Манчестер Юнайтед» идет на четвертой строчке с 63 очками в 32 играх.

В еще одной параллельной встрече 34-го тура АПЛ «Борнмут» разгромил «Лидс» — 4:1.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
30 апр, 16:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
4:1
Лидс

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Саутгемптон
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Казани готовят «Игры Будущего». Основная информация про новый турнир по фиджитал-спорту
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
Суд Ростова-на-Дону арестовал обвиняемых в убийстве дочери родителей
Меркель заявила о нежелании Зеленского выполнять минские соглашения
ВС РФ взяли под контроль еще четыре квартала в Артемовске
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Холанн — первый за 92 года игрок чемпионата Англии, забивший 50 голов за сезон во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл у «Фулхэма» и возглавил турнирную таблицу АПЛ