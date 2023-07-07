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Сегодня, 18:45

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке форварда «Аталанты» Хойлунда

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» провел раунд переговоров по трансферу нападающего «Аталанты» Расмуса Хойлунда, сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, «красные дьяволы» близки к тому, чтобы купить 20-летнего датчанина этим летом. Сторонам осталось согласовать сумму сделки и структуру выплат за футболиста.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

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