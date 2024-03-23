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23 марта, 20:29

«Манчестер Юнайтед» ищет замену тен Хагу. В клубе обсуждали кандидатуру Зидана

«Манчестер Юнайтед» ищет замену тен Хагу
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает девять кандидатур на замену главного тренера «красных дьяволов» Эрику тен Хагу, сообщает ESPN.

По информации источника, руководство манкунианцев еще не приняло окончательного решения касательно будущего нидерландского специалиста. Клуб рассматривает многих тренеров на замену.

Среди кандидатов на пост главного тренера называются: Гарет Саутгейт (сборная Англии), Грэм Поттер, Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томас Франк («Брентфорд»), Томас Тухель («Бавария»), Хулен Лопетеги, Зинедин Зидан, Рубен Аморим («Спортинг») и Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).

54-летний тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с июля 2022 года.

«Красные дьяволы» идут шестыми в таблице АПЛ с 47 очками в 28 матчах.

Источник: ESPN
Зинедин Зидан
Хулен Лопетеги
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Гарет Саутгейт
Грэм Поттер
Роберто Де Дзерби
Томас Тухель
Эрик тен Хаг
Юлиан Нагельсманн
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