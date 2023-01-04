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Сегодня, 12:58

«Манчестер Юнайтед» может купить вратаря «Кристал Пэлас» Батленда

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по трансферу вратаря «Кристал Пэлас» Джека Батленда, сообщает Daily Telegraph.

Как утверждает источник, «красные дьяволы» хотят подписать 29-летнего англичанина на роль запасного голкипера. Ранее «Ньюкасл» отозвал из аренды в «МЮ» Мартина Дубравку, который был резервным вратарем команды Эрика тен Хага и принял участие в 2 матчах.

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что «Кристал Пэлас» пойдет навстречу в переговорах, поскольку контракт Батленда действует до конца сезона-2022/23.

В этом сезоне Батленд ни разу не сыграл за «Кристал Пэлас». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

Джек Батленд
Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
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