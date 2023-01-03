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Сегодня, 16:25
АПЛ, 19-й тур: «Арсенал» — «Ньюкасл», «Челси» — «Манчестер Сити» и другие матчи
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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abushkin
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Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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19-й тур чемпионата Англии.
Англия. Премьер-лига. 19-й тур
02 янв, 20:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
3
:
1
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига. 19-й тур
03 янв, 22:45. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 19-й тур
03 янв, 22:45. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Брайтон
Англия. Премьер-лига. 19-й тур
03 янв, 22:45. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Фулхэм
Англия. Премьер-лига. 19-й тур
03 янв, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Англия. Премьер-лига. 19-й тур
04 янв, 22:30. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига. 19-й тур
04 янв, 22:45. Elland Road (Лидс)
Лидс
Вест Хэм Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 19-й тур
04 янв, 23:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Вулверхэмптон Уондерерс
Англия. Премьер-лига. 19-й тур
04 янв, 23:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Англия. Премьер-лига. 19-й тур
05 янв, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Манчестер Сити
Футбол
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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