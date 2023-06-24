«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи с покупкой хавбека «Челси» Маунта, переключившись на Кайседо

«Манчестер Юнайтед» прекратил интерес к полузащитнику «Челси» Мейсону Маунту, сообщает The Times.

Ранее «Челси» отклонил третье предложение «МЮ» по трансферу англичанина в размере 50 миллионов фунтов.

Маунт — воспитанник «Челси», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду.

Сообщается, что «красные дьяволы» намерены начать работу над переходом хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Его контракт с «чайками» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.