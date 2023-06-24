«Манчестер Юнайтед» подозревает «Челси» в сливе информации о предложениях за Маунта

«Манчестер Юнайтед» недоволен действиями «Челси» во время переговоров по трансферу полузащитника Мэйсона Маунта.

По данным Manchester Evening News, в «МЮ» считают, что «синие» сливают в СМИ информацию о предложениях за игрока.

Ранее стало известно, что «Челси» отклонил третье предложение в размере 55 миллионов фунтов стерлингов. Лондонцы требуют за 24-летнего хавбека 58 миллионов фунтов стерлингов и 7 миллионов в качестве бонусов.

Маунт — воспитанник «Челси», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года, хавбек не хочет продлевать соглашение и считает приоритетным для себя вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед».