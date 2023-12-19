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Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» стал самым посещаемым на «Энфилде» с 1963 года

Виктория Кравченко
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Матч «Ливерпуля» и «МЮ» (0:0) в 17-м туре АПЛ посетило рекордное за 60 лет количество зрителей. На игре присутствовали 57 158 болельщиков, пишет Telecomasia.net.

По данным источника, это самая посещаемая игра на «Энфилде» с 20 февраля 1963 года. Тогда 57 906 болельщиков пришли на «Энфилд» на матч «Ливерпуля» с «Бернли» (2:1).

Увеличение количества зрителей связано с открытием верхнего яруса новой расширенной трибуны на «Энфилде».

Мерсисайдцы с 38 очками занимают второе место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (28 очков) поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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