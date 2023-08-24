Маунт пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт пропустит больше, чем написала на этой неделе пресс-служба клуба, утверждает The Telegraph.

По информации источника, 24-летний англичанин из-за травмы подколенного сухожилия, полученного в матче 2-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:2), выбыл на срок от 4 до 6 недель. Таким образом, он может пропустить до 8 матчей своей команды.

Маунт этим летом перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси», подписав контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.