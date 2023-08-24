Бернарду Силва отказался от отступных в 50 миллионов евро

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва включил в новый контракт условие об отмене отступных в 50 миллионов евро, утверждает Relevo.

Этим летом сообщалось об интересе к 29-летнему португальцу со стороны «ПСЖ» и «Барселоны».

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Он провел за «горожан» 308 матчей, забил 55 мячей и сделал 59 результативных передач.