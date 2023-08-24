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Сегодня, 04:25

Бернарду Силва отказался от отступных в 50 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва включил в новый контракт условие об отмене отступных в 50 миллионов евро, утверждает Relevo.

Этим летом сообщалось об интересе к 29-летнему португальцу со стороны «ПСЖ» и «Барселоны».

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Он провел за «горожан» 308 матчей, забил 55 мячей и сделал 59 результативных передач.

Бернарду Силва
Футбол
ФК Манчестер Сити
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 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
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 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
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 Кр. Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
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 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
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12
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
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 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15
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16
 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
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25.08 22:00
Челси – Лутон Таун
 - : -
26.08 14:30
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
26.08 17:00
Арсенал – Фулхэм
 - : -
26.08 17:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
26.08 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.08 17:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
26.08 19:30
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
27.08 16:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
27.08 16:00
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
 - : -
27.08 18:30
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