Мэддисон не хочет ухода Кейна из «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон рассказал, что думает о возможном уходе Гарри Кейна в «Баварию».

«Гарри — образцовый профессионал. Я ничего не знаю о его возможном переходе, давайте будем уважать его.

Кейн — мой давний друг, мы знакомы по сборной Англии. Я считаю его лучшим форвардом в мире, и мне бы хотелось, чтобы он остался в «Тоттенхэме», но будет то, что будет», — цитирует Fotmob Мэддисона.

Сообщается, что лондонский клуб намерен выручить за своего игрока не менее 120 миллионов.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 90 миллионов евро.