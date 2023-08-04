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Сегодня, 08:20

Мэддисон не хочет ухода Кейна из «Тоттенхэма»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон рассказал, что думает о возможном уходе Гарри Кейна в «Баварию».

«Гарри — образцовый профессионал. Я ничего не знаю о его возможном переходе, давайте будем уважать его.

Кейн — мой давний друг, мы знакомы по сборной Англии. Я считаю его лучшим форвардом в мире, и мне бы хотелось, чтобы он остался в «Тоттенхэме», но будет то, что будет», — цитирует Fotmob Мэддисона.

Сообщается, что лондонский клуб намерен выручить за своего игрока не менее 120 миллионов.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 90 миллионов евро.

Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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