Мэйсон: «Во втором тайме «Тоттенхэм» мог забить намного больше «МЮ»

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Доволен реакцией команды, и я думаю, что во втором тайме мы были хороши и показали характер. Надеюсь, что болельщики видят, что сегодня мы были командой, и бились друг за друга, во втором тайме мы могли забить намного больше.

Самое главное — быть вместе и быть командой. В футболе можно выиграть, проиграть или сыграть вничью, но самое главное — это то, что мы реагируем вместе. У меня есть команда, которая готова бороться", — цитирует BBC Мэйсона.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 4-й строчке с 60 очками за 31 матч. «Тоттенхэм» поднимается на 5-е место с 54 очками за 33 игры.