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Сегодня, 01:44

Мойес о поражении от «Брентфорда»: «Когда становишься старше, проигрывать еще больнее»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес подвел итоги матча 18-го тура АПЛ против «Брентфорда» (0:2).

«Я думаю, что мы хорошо сыграли. У нас было много возможностей, но мы просто не могли ими воспользоваться. Думаю, что игроки проделали большую работу, просто у нас не было последней части пазла. Я не думаю, что кому-то нравится проигрывать, а когда становишься старше, это еще больнее», — приводит слова Мойеса BBC Sport.

«Молотобойцы» потерпели пятое поражение в АПЛ подряд. После этого матча «Вест Хэм» с 14 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, «Брентфорд» с 23 очками — на девятой строчке.

ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
0
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