Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:22

Сон Хын Мин о 100-м голе в АПЛ: «Надеюсь, что все азиатские игроки посмотрят на это достижение и поверят в себя»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал то, что забил 100-й гол в АПЛ в матче против «Брайтона» (2:1) в 30-м туре.

«Это было то, о чем я мечтал. Это удивительное достижение, которого я не смог бы добиться без своих товарищей по команде. Забить 100 голов в АПЛ — это нечто грандиозное. Я был очень эмоционален, потому что у меня были тяжелые моменты в последние несколько недель. Скончался мой дедушка, и это было нелегко. Я хочу посвятить этот гол ему», — приводит слова Сон Хын Мина ВВС.

Также он высказался о том, что стал первым азиатским футболистом, забившим 100 голов в АПЛ.

«Надеюсь, что все азиатские игроки — особенно в Южной Корее — посмотрят на это достижение и поверят, что они тоже могут это сделать. Я беру на себя большую ответственность быть хорошим примером, чтобы помочь молодым ребятам. Я хочу, чтобы они поверили, что азиатский игрок может добиться удивительных вещей в премьер-лиге», — сказал игрок.

На данный момент Сон Хын Мин забил за «Тоттенхэм» во всех турнирах 142 гола и занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров. Ему необходим еще один гол, чтобы сравняться с Джермейном Дефо (143).

Сон Хын Мин
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лэмпард: «Челси» нужно научиться побеждать и сделать это привычкой»

Исполняющий обязанности тренера «Тоттенхэма»: «Мы заслужили победу над «Брайтоном»