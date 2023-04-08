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Сегодня, 19:49

Лэмпард: «Челси» нужно научиться побеждать и сделать это привычкой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение «Вулверхэмптону» (0:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

«Я думаю, что в первом тайме мы сыграли на 70 процентов или около того. Этого было достаточно, чтобы игра была равной, и тут из ниоткуда забили гол. Во втором тайме было больше энергии, больше моментов. Произошло много перемен, это не оправдание, но все должно улучшаться. Нужно научиться побеждать и сделать это привычкой. Надо отдать должное «Вулвз», сегодня они были физически сильны и упорно шли к победе.

Это не то место, где клуб хочет быть, но это реальность, и мы должны работать над этим», — приводит слова Лэмпарда ВВС.

Лондонцы провели первый матч после возвращения Лэмпарда. «Синие» с 39 очками занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

Фрэнк Лэмпард
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Челси
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