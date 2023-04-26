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Насри: «Сказал Гвардиоле: «Тише, не нужно орать на меня, я не ребенок, мне 29»

Виктория Кравченко
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Арсенала» Самир рассказал, что думает о главном тренере манчестерского клуба Хосепе Гвардиоле.

«Он узнал мой вес. Я ему говорю: «Тише, не нужно орать на меня, я не ребенок, мне 29. Может быть, мой отпуск был своего рода отдушиной, временем, когда я делал то, что хотел, потому что я пережил трудный сезон и так много всего произошло в моей личной жизни». И тогда Пеп сказал мне: «Это правда, извини», — цитирует Насри L'Equipe.

35-летний Насри играл за «Манчестер Сити» с 2011 по 2017 год. Всего за «горожан» француз провел 176 матчей, забил 27 голов и отдал 40 результативных передач.

Самир Насри
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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