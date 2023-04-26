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Сегодня, 14:30

Sky Sports: «Челси» объявит о назначении Почеттино на следующей неделе

Руслан Минаев
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«Челси» близок к назначению Маурисио Почеттино на пост главного тренера клуба, сообщает Sky Sports.

По данным источника, о решении может быть объявлено уже на следующей неделе. В ходе переговоров обсуждался количественный состав клуба и тренерский штаб специалиста. Ожидается, что аргентинец возглавит клуб по окончании этого сезона.

Последним местом работы 51-летнего специалиста был «ПСЖ», который он покинул летом 2022 года. До этого специалист тренировал «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

Маурисио Почеттино
ФК Челси
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