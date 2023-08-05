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Сегодня, 12:25

Гвардиол о переходе в «Ман Сити»: «Счастлив, больше не придется думать о Холанне»

Руслан Минаев
Йошко Гвардиол.
Фото ФК &quot;Манчестер Сити&quot;
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Новичок «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился эмоциями от перехода в английский клуб.

«Чувствую себя потрясающе. Мы сделали это. Здорово быть частью этой команды. Решение далось очень просто, особенно после такого идеального сезона.

Всегда мечтал играть в Англии - и подписание контракта с "Манчестер Сити" большая честь для меня.

Честно говоря, я хотел избежать игр с «Сити» в прошлом году. Но, к сожалению, мы были одной из команд, которая противостояла «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Мы знали, что будет очень тяжело. Та атмосфера, которая царила на «Этихаде» — это другой уровень.

А еще здорово, что Эрлин Холанн теперь на моей стороне. Он очень хороший игрок, мощный и быстрый. Счастлив, что больше не придется думать о нем», — цитирует защитника пресс-служба «Ман Сити».

Соглашение с 21-летним хорватом рассчитано на 5 лет. Футболист будет выступать под 24-м номером.

ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
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