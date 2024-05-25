Истории о чемпионской команде.

За пару дней до решающего матча чемпионата России-2023/24, в котором «Динамо» в случае победы или ничьей в Краснодаре станет чемпионом впервые в российские времена и в первый раз за 48 лет, я попросил вспомнить о чемпионстве весны-1976 одного из его участников, форварда Михаила Гершковича. В том «полусезоне», состоявшем из 15 матчей, будущий президент Объединения отечественных тренеров и бывший партнер Эдуарда Стрельцова по атаке «Торпедо» забил три мяча, один из которых — ключевой, победный в ворота одного из главных конкурентов, тбилисского «Динамо».

Но вначале чуть-чуть поговорили о дне сегодняшнем. Таком волнующем.

Смену тренера в «Краснодаре» считаю несвоевременной и неоправданной

— Какие эмоции и ощущения перед важнейшим днем в современной истории «Динамо»?

— Ожидание. Но ничего не хочется говорить на эту тему, потому что такие вещи любят тишину. Не назову себя суеверным человеком, но лишнее сотрясание воздуха, как мне кажется, на пользу не пойдет. Хочется просто дождаться субботы, 16:30, сжать кулаки и пожелать «Динамо» удачи. Потому что без удачи такие матчи не выигрываются. Динамовцам достаточно не проиграть, но об этом надо забыть. Как правило, когда ты выходишь с мыслью, что тебя устраивает ничья, ничем хорошим это не заканчивается.

— Насколько большую и важную работу в этом сезоне проделал главный тренер Марцел Личка? Взял команду, занявшую девятое место в прошлом сезоне, а сейчас идет на первом месте за тур до финиша.

— Этот сезон тоже получился неоднозначный. Положа руку на сердце, нынешнее турнирное положение «Динамо» обусловлено не только его собственными успехами, но и большими очковыми потерями «Зенита» и «Краснодара». Если вернуться на пару месяцев назад, отрыв первой пары команд от остальных был таким, что мало кто верил в возможность с ними конкурировать. Даже сам Личка говорил о бронзе как о лучшем варианте.

— Может, таким образом он снимал с команды лишнюю психологическую нагрузку. Да и официальная задача перед «Динамо» и главным тренером перед сезоном стояла именно такая.

— Да, стояла. Хорошие моменты есть — команда замечательно атакует. Но тут надо отдать должное не только тренерскому штабу, но и клубу, который проделал хорошую трансферную работу, в «Динамо» появились игроки действительно высокого уровня. Однако есть проблемы в обороне, и они ярко высвечиваются. Их надо решать. Бывает, что команда просаживается, физическое состояние выглядит разным.

Эти недостатки в дальнейшем надо убирать, чтобы команда, как тот же «Зенит», стабильно была наверху. Но если «Динамо» станет чемпионом, чего я ему от всей души желаю, то, конечно, оценка работы Лички будет уже совсем другая.

Владимир Ивич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Как глава тренерского объединения согласны ли с тем, что «Динамо» (как и «Зениту») помогло увольнение из «Краснодара» Владимира Ивича?

— Считаю, что смена тренера там была несвоевременной и неоправданной. Хотя не только я — многие отмечали, что иностранные тренеры не очень хорошо готовят команды во время длительного периода зимних сборов. В них есть большая специфика — ведь продолжаются они два с лишним месяца, чего больше нигде, кроме России, нет. Мы с коллегами говорили на эту тему, допускали, что весной может быть спад. Но, может, через какое-то время все у команды бы выправилось.

Любому тренеру, приходящему на место специалиста, при котором команда еще недавно занимала первое место, нужно время. Представляете, со сколькими вещами Мураду Мусаеву приходилось разбираться на ходу? В частности, с тем, что происходит внутри коллектива. Он столкнулся с большим количеством проблем, разрешить которые не смог.

— Что, как экс-нападающий, скажете о Константине Тюкавине?

— Очень нравится. Хорошая скорость, умение зацепиться за мяч при развитии атаки, способность отлично открываться, голевое чутье... Единственный недостаток, который, думаю, преодолим, мне видится в том, что порой он пропадает на длительные отрезки игры. С опытом, думаю, к нему придет умение правильно распределять силы по времени матча и не брать таких пауз. В этом плане у него есть резервы. Но в целом парень прекрасный, большой талант.

— Не пора ли ему в Европу?

— Палка о двух концах. Все зависит от того, в какую команду и атмосферу он попадет. А главное — к какому тренеру. Очень важно попасть к «своему» специалисту, который будет ему доверять и поможет раскрыть вещи, которые в нем еще скрыты. Думаю, еще сезончик или хотя бы полсезона можно было бы поиграть в «Динамо», чтобы в своем клубе, где с доверием проблем нет, вырасти еще больше. Но всего заранее не предусмотришь, всё зависит от многих обстоятельств. Желаю ему удачи и в субботу, и в дальнейшей карьере. У нас появился хороший нападающий, который может вырасти в... очень хорошего.

— Он напоминает вам кого-нибудь из форвардов, с которыми или против которых играли вы?

— Нет. Тюкавин какой-то самобытный. И это хорошо, потому что никого не надо копировать.

Валерий Лобановский. Фото Сергей Колганов, архив «СЭ»

Как Севидов переигрывал Лобановского

— Перенесемся в весну 1976 года. К тому моменту «Динамо» было самым титулованным клубом СССР — 10 золотых медалей. Вторым с девятью шел «Спартак», третьим с семью — киевское «Динамо». Но при этом уже долгих 13 лет, с 1963-го, бело-голубые не выигрывали первенство. Чем объяснялся тот кризис?

— Золотых медалей не было, но и Кубки выигрывались, и медали брались — в том же 1975-м мы стали третьими. Важно понимать, что с 1966 года и далее почти непрекращающийся фурор устроило киевское «Динамо» — сначала во главе с Виктором Масловым, потом с Валерием Лобановским. Другим брать титулы стало намного сложнее. Конкуренция в советском футболе вообще была очень серьезная, и при этом в пятерке-шестерке лучших московское «Динамо» было почти всегда.

По-разному работали тренеры, но в 1976-м одним из ключевых факторов в том чемпионстве стала фигура Александра Севидова, который возглавил команду годом ранее. Она преобразилась, заиграла совсем по-другому. Это был очень хороший психолог и тактик. Он умел и в коллективе создать хорошую атмосферу, и тактические моменты объяснить четко, но ненавязчиво.

— Последнее замечание — это отсылка к Константину Бескову, у которого теоретические занятия продолжались по два часа?

— (Улыбается.) Именно столько. Константин Иванович был великим тренером, но по количеству времени на теорию иногда перебирал. Это смазывало впечатление и восприятие. А Сан Саныч всегда объяснял задачи коротко и ясно. Приведу один пример. Когда мы неоднократно играли против киевского «Динамо» Лобановского даже самых лучших времен, то часто побеждали. Почему? Киевляне делали упор на фланги. Для этого им надо было перемещениями игроков открывать бровки для врываний крайних защитников Трошкина и Матвиенко, у которых был отлично поставленный прострел.

Севидов выстраивал игру так, чтобы мы выдавливали Трошкина и Матвиенко с бровки в середину, чтобы они там заблудились. Их игровой стереотип предусматривал только фланговую игру, в ином случае они терялись. Так московское «Динамо» в зародыше разрушало много атак киевского. И это было в чистом виде заслугой Сан Саныча.

С организационной точки зрения тоже все было в порядке. Центральный совет общества «Динамо» очень много внимания уделял бытовым вопросам. Ребята получали за работу достаточно серьезное по тем временам вознаграждение. Это не было главным, но тоже поспособствовало такому результату.

— Севидов же и пришел в московское «Динамо» после киевского, где стал чемпионом, но потом его уволили сразу после обиднейшего поражения в финале Кубка от ереванского «Арарата». За несколько минут до конца основного времени киевляне вели 1:0, и тут Севидов заменил лидеров команды Олега Блохина и Леонида Буряка на двух молодых, чтобы дать им почувствовать атмосферу такой победы...

— ...После чего Левон Иштоян сначала сравнял в основное время, а потом забил победный мяч в добавленное. А потом «Арарат» выиграл и чемпионат. Ереван после кубкового финала гулял так, что наутро все увидели: на памятнике Ленину на спине нарисован восьмой номер. Номер автора дубля Иштояна, ха-ха!

— Знание киевских игроков со времен работы с ними наверняка Севидову помогло в выстраивании такой тактики?

— Понятно, что Лобановский, возглавив команду после Севидова, ее перестроил, внедрил свою философию и поменял часть игроков. Но многие играли еще при Сан Саныче, и это, конечно, ему помогло. Правда, в те полгода, когда мы стали чемпионами, Киев выступал дублем, потому что Лобановский готовил сборную к Олимпиаде в Монреале. В решении так и было написано прямым текстом: «Создать условия для подготовки сборной страны к Олимпийским играм». Поэтому чемпионат и разделили на два — весенний и осенний. Но у киевлян и дубль был приличный.

Из-за отсутствия основного киевского состава некоторые люди девальвируют ту нашу победу. Но осенью 1976-го «Динамо» (Киев) уже играло всеми главными футболистами. Чемпионом тогда стало «Торпедо», однако если сложить очки весеннего и осеннего чемпионатов, то больше всех все равно набрало московское «Динамо».

— В 1974-м в «Динамо» произошла большая трагедия — из-за несчастного случая в лифте погиб талантливый молодой форвард Анатолий Кожемякин, а начальника команды Льва Яшина после этого убрали из родного «Динамо», и великий экс-голкипер перешел перекладывать бумажки в Управление футбола Госкомспорта СССР. К 1976-му раны уже заросли?

— Время лечит, хотя все очень переживали потерю Кожемякина — талантливого, но немножко бесшабашного парня. Это был шок. Как и вынужденный уход в аналог нынешнего РФС Льва Ивановича. Не понимаю, как такую потерю для «Динамо» можно было допустить. Когда мы приезжали за рубеж, там всегда говорили про Россию: «Яшин, водка, икра». Это были первые ассоциации с нашей страной.

Но некоторые чиновники из динамовского Центрального совета, видимо, ревновали к его славе и воспользовались ситуацией. А в родной клуб он работать больше так и не вернулся. Хотя мы говорим «Динамо», подразумеваем — Яшин; мы говорим — Яшин, подразумеваем — «Динамо». Лев Иванович должен был работать в «Динамо» столько, сколько хотел сам. Та ситуация у меня до сих пор не укладывается в голове.

— Может, и она позже отразилась на карме клуба? И общался ли в чемпионском сезоне Яшин с кем-то из команды?

— Все возможно. У меня всегда с ним были хорошие отношения, но, учитывая разницу в возрасте, особо частых встреч у нас не было. Единственное — я вместе с замом председателя ЦС «Динамо» Вячеславом Соловьевым и Александром Стеблиным принимал активное участие в организации матча к 60-летию Яшина между сборной «Динамо» и сборной мира, который прошел в 1989 году. Меньше чем за год до смерти Льва Ивановича. В Петровском парке играли такие звезды, как Франц Беккенбауэр, Эйсебио, Бобби Чарльтон. Не приехать к Яшину они не могли.

Александр Севидов. Фото ФК «Динамо»

От Севидова исходила нотка справедливости. А донес на него начальник команды Родионов

— Какие ключевые шаги к чемпионству-76 сделал Севидов?

— Моя главная ассоциация с той командой — очень дружный коллектив. От Сан Саныча исходила нотка справедливости, и мы все ее чувствовали. У него и наказания, и поощрения были справедливыми. Я ведь перед его приходом собирался уходить из «Динамо», но он попросил меня провести с командой один сбор и принять решение. Посмотрел, как он работает, какая обстановка сложилась — и выбросил все мысли об уходе.

— Поощрение непричастных и наказание невиновных — такого в том «Динамо» не было?

— Вообще исключено! Это было заслугой Севидова и одной из стержневых вещей в том чемпионстве. Он доказал, что создание и управление коллективом — главная задача тренера. В состав всегда попадали те, кто этого заслуживал работой на тренировках. А если ты туда не попал, тебя всегда пригласят и честно объяснят, почему все так — с тобой ли не все в порядке или соперник требует тактической подстройки, а ты в нее не вписываешься. Очень много работы Сан Саныч проводил в индивидуальных беседах. И лично приглашал, и по группам собирал ребят. В результате скамейка всегда была за команду.

— О нем говорят как об интеллигентном и добром человеке. Команда не могла сесть такому на шею?

— При всей своей интеллигентности Севидов очень четко чувствовал и проводил эту грань — никто даже не пытался ее перейти. Грубого слова от него было не услышать, но это не значило, что он не может поставить игрока на место. Бывало, он и заводился, но об оскорблениях, матерщине не могло быть и речи.

— Когда Сергей Микулик писал в «СЭ» некролог о Севидове, заголовок был — «Даже в булочную он выходил при галстуке».

— Да, он всегда был подтянутый, элегантный, вежливый. И очень эрудированный. На мой взгляд, Сан Саныч как тренер был в Советском Союзе сильно недооценен. Его никогда не приглашали работать в сборную, в прессе ему уделяли меньше внимания по сравнению с людьми, которые достигли меньшего. Он и сам особо себя не афишировал. Может, это у меня такое личное восприятие, поскольку отношусь к нему с большим уважением.

— Почему, если Севидов был так справедлив, в том сезоне в дубле играли два знаменитых технаря — многолетняя звезда «Динамо» Владимир Козлов и будущий лидер «Спартака» Юрий Гаврилов? В 23 года он за те полгода провел только один матч.

— К обоим отношусь с огромным уважением. Володя часто травмировался. Считаю его выдающимся игроком, которому только эти постоянные травмы не позволили полностью раскрыть свой талант.

А Гаврилов, уверен, на следующий год раскрылся бы и в «Динамо», так же как это произошло в «Спартаке» у Бескова. Просто на тот момент Сан Саныч посчитал, что он еще не готов играть в основе. При той конкуренции места ему не нашлось. Хотя играть с Гавриловым было одно удовольствие уже в «Динамо». Чувствовал это всегда, когда оказывался с ним в одной команде и в матчах, и в двусторонках.

— А мне кажется, Юрий Васильевич и по стилю Севидову не очень подходил. Тот все-таки, по-моему, не был сторонником тонкого комбинационного футбола, как у Бескова.

— Может, физически был не так готов, как Сан Санычу хотелось бы. Все-таки у нас была жесткая, силовая команда. Вроде и много техничных ребят — но в первую очередь внимание уделялось скоростям. Тренировочный процесс у Севидова был не самый простой, особенно в предсезонной подготовке. Очень много скоростно-силовой работы, частые тестирования. Но в том, что Гаврилов все равно раскрылся бы в «Динамо», не сомневаюсь.

— «Спартак» как раз в том 1976-м, только осенью, вылетел из высшей лиги. Да и весной играл плохо и занял место внизу таблицы.

— В связи с этим вспоминаю Юру Севидова, сына Сан Саныча. Его тогда спросили, когда наконец снимут Анатолия Крутикова, который в том году возглавил команду. Севидов-младший отреагировал: «Снимать надо не Крутикова, а тех, кто его назначил». Глядя на современный «Спартак», не раз вспоминал те слова.

— Гаврилов говорил: то «Динамо» тянули вверх самые опытные игроки — вы с Еврюжихиным. Учили молодых правильным вещам.

— Мы всегда старались молодым помогать, но в этой фразе, думаю, сказалось, что у нас с Гавриловым всегда были и остаются теплые отношения. Но то, что мы с Еврюжихиным никогда не создавали конфликтных ситуаций, а, наоборот, старались поддерживать ребят, — точно. Хотя иногда и поучить чему-то приходилось.

— В чемпионском сезоне «Динамо» намного меньше всех пропустило. Можно сказать, что оборона, и в частности ее очень жесткий центр Никулин — Новиков по прозвищам Коса и Автоген, была его ключевым звеном?

— Статистика показывает, что подавляющее большинство чемпионов — это в первую очередь надежная оборона. Побеждает чаще всего не тот, кто много забивает, а тот, кто мало пропускает.

— Сэр Алекс Фергюсон говорил, что матчи выигрывают форварды, а чемпионаты — защитники.

— Очень хорошая фраза, возьму ее на вооружение. И мы тогда пропускали очень мало. А Никулина с Новиковым побаивались, что скрывать. Они жесткие были, непримиримые. Еще и тактически грамотные. Может, у них была не такая высокая техническая оснащенность, но для центральных защитников в то время это особой значимости не имело.

— «Квадраты» в своей штрафной тогда никто не разыгрывал, это точно.

— Они отбирали и отдавали ближнему. Как и все остальные. Играть так у своей штрафной не позволяли и поля. Поэтому просто как можно быстрее доводили мяч до самого техничного полузащитника либо открывались на флангах.

Сейчас действительно в короткий пас у своей штрафной играют все ведущие команды мира, это передовая структура игры. Но происходит это потому, что они к этому привыкли в футбольных школах лет с восьми, у них это на подкорке! А у нас во многих командах такая модель выхода из обороны не основана на исполнительском мастерстве и тактическом мышлении. Поэтому очень много «привозов».

— Лучшим бомбардиром «Динамо» в том чемпионате с шестью голами стал форвард Анатолий Шепель, до того установивший рекорд по голам первой лиги в одесском «Черноморце», но не заигравший в Киеве. Он и в первом туре как раз там победный мяч забил, и один из важнейших — на 88-й минуте главному конкуренту, «Арарату», при 0:0. Что это был за игрок и почему ушел из «Динамо» уже на следующий год?

— Очень неплохой, острый нападающий с приличной скоростью и выносливостью, который умел разобраться в штрафной. Неординарный форвард. Почему он ушел в 1977-м — точно не знаю. Могу только сказать, что в команде он был больше сам по себе.

— Помните ли свой победный гол в одном из важнейших матчей с тбилисским «Динамо»?

— Помню потрясающий ливень, затопивший поле и трибуны, — и то, что никто с них не ушел. А вот как я забил — из памяти вообще выпало. Времени-то сколько прошло!

Чемпионский состав «Динамо» 1976 года. Фото Сергей Колганов, архив «СЭ»

Фотоаппараты игрокам от министра МВД, который потом застрелился

— Перед началом весеннего чемпионата Севидов или руководители МВД ставили задачу взять золото после бронзы 1975-го?

— Конечно. А «Динамо» тогда никаких других задач и ставить не могло. С Севидовым мы в 1975-м взяли бронзу, весной 1976-го — золото, в 1977-м выиграли Кубок СССР, а в 1978-м только в серии пенальти проиграли «Аустрии» в полуфинале Кубка кубков. Победили 2:1 в Тбилиси, где проводили домашний матч, а в Вене проиграли 1:2. Это были очень хорошие четыре года в истории клуба. Достижений могло быть еще намного больше, если бы Сан Саныча не убрали.

— Закончилось все, как известно, скандальным увольнением Севидова перед самым стартом сезона-79 — после доноса о его разговоре с эмигрантом во время турне по США. Кто под него копал, кто был врагом Севидова?

— Знаю только, что был у нас такой начальник команды — Анатолий Родионов (защитник бело-голубых в 1953-57 годах, трехкратный чемпион СССР. - Прим. И. Р.). Все тогда говорили, что это он доложил. Мы потом ходили, несколько человек, к Петру Степановичу (Богданову, председателю Центрального совета общества «Динамо»), говорили, что это неправильно. Из тех, кто ходил, в команде потом остался один Валера Газзаев. Но кто тогда мог Газзаева тронуть, когда он всю защиту любой команды обыгрывал? А мы уже на сходе, нас можно было. Сначала нас с капитаном чемпионской команды 1976 года Аликом Долматовым (Олег Васильевич, будущий известный тренер, забил победный гол в Ленинграде «Зениту», официально оформивший «Динамо» чемпионское звание. - Прим. И. Р.), попозже — Володю Пильгуя. С ними обоими перезваниваемся.

— Правда, что команда тогда собралась великолепная? Недаром в групповом этапе Кубка, проходившем зимой, вы разгромили «Спартак» — будущего чемпиона.

— Команда просто стояла на чемпионство. С таким запасом прочности! Перед этой роковой для Севидова поездкой в Америку мы играли в казахском Чимкенте групповой турнир Кубка СССР. Выиграли все, по-моему, пять матчей, в том числе 3:0 у «Спартака». Но Севидова убрали — и все сломалось.

— Вы рассказывали мне, что на приеме в МВД по случаю чемпионства каждому из игроков подарили по фотоаппарату, а потом уже дома у Севидова вручили по дубленке и меховой шапке. Большой дефицит в ту пору был?

— Да, просто так не купишь, только на черном рынке по сумасшедшим ценам. В связи с этим вспоминаю другую свою историю, не динамовских времен — извините уж, если отойду от темы.

— Да пожалуйста, для хороших историй место всегда найдется!

— 1966 год, я молодой, играю в «Локомотиве». Летим в Алма-Ату. А за этим городом тогда ходила слава, что там продают престижные ондатровые шапки. И партнеры меня решили разыграть. Остановились в гостинице, напротив — универмаг. Они мне говорят: «Иди туда, там этих шапок навалом». Пришел, спрашиваю. Продавцы начинают смеяться: «Мальчик, ты с ума сошел — какие ондатровые шапки?!»

На мое счастье, вышел заведующий отделом, который был футбольным фанатом и меня узнал — мы с Володей Козловым тогда были лидерами команды, о нас писали. И говорит: «Михаил, а ну-ка пойдем!» Достал шапку, померили — подошла. Он мне ее по госцене продал — восемь рублей, кажется. Надо было видеть лица игроков, когда я пришел в шапке. И тут я решил отыграться. Говорю им: «Там их сколько хотите! Приходите да берите». Они рванули — а там ничего. И уже никакого завотделом.

А после золота «Динамо» нас собрал председатель Центрального совета Петр Богданов: «Что бы вы хотели от министра?» Тут и прозвучала идея с дубленками и шапками. Петр Степаныч: «А где же он напишет дарственную надпись?» — «Пусть тогда еще и грамоту!» В итоге дали еще и по фотоаппарату с гравировкой от министра внутренних дел Николая Щелокова у него на приеме на улице Огарева, 6. Не знаю, что он говорил другим, но когда он вручил подарок мне, то сказал: «Самое дорогое — это имя. Береги его всю жизнь!»

— В итоге сам Щелоков — уникальная история для времен застоя — в связи с расследованием по фактам коррупции был выведен из ЦК КПСС, лишен звания генерала армии и исключен из партии, после чего застрелился.

— Это уже совсем другая история, к футболу и «Динамо» отношения не имеющая... В связи с этим вспоминаю, что происходило пару-тройку назад в «Локомотиве». Многие возмущались: «Да что они творят?!» С точки зрения здравого смысла — да, там происходило черт-те что. Но с их собственной точки зрения — все было правильно, люди решали свои задачи!

— А как жил Севидов, к которому вы приходили домой за призовой шапкой и дубленкой?

— У него была двухкомнатная квартира в районе ВДНХ. Неплохо обставленная, но безо всякого шика. Я был там раза два-три. В тот раз — очень коротко. Ему просто привезли домой все эти дубленки и шапки, каждому все было подобрано по размеру. Поэтому просто по очереди в оговоренное время приходили, получали и уходили.

— Почему именно дома у тренера?

— Видимо, чтобы не везти на «Динамо» и не раздражать никого из тех, кому это добро не досталось, ха-ха.

— Общались ли с легендарной женой Севидова? Суровая была женщина?

— Конечно, общались. Раза два-три, хотя и не скажу, что настолько глубоко, чтобы дать оценку ее личности. Она приезжала на футбол, пару раз — на базу. Но опять же — прошло очень много лет, чтобы что-то из того общения осталось в памяти.

— Могли себе представить, что у нее такой черный глаз? Проклятье жены Севидова превратилось чуть ли не в главную динамовскую легенду. Верите во все это?

— Кто знает? Не хочу ни подтверждать, ни отрицать. Но в динамовских кругах знают, что она это действительно говорила после того, как Сан Саныча выгнали. И поступок этот со стороны «Динамо» был, мягко говоря, не самый чистоплотный. Хотя потом же его вернули, и он выиграл Кубок СССР 1984-го...

Руслан Безруков. Фото ФК «Рубин»

Отстаньте от Безрукова!

— Еще одной формой вознаграждения за золото для игроков «Динамо», читал, стала возможность готовиться к осеннему чемпионату в Сочи с семьями.

— Было. Но, по-моему, продолжалось это недолго — где-то неделю. Жили в гостинице «Ленинград», прямо на берегу моря. Там был такой случай, что Андрюша Якубик спас жену Саши Маховикова, которая тонула. Она попала в шторм, мы сидим в номере, вдруг крики. У Якубика реакция оказалась быстрее всех.

— Помните матч последнего тура — победу над «Зенитом» в Ленинграде?

— Помню и победный гол Долматова, и то, как отчаянно сопротивлялся «Зенит». Может, кто-то их и простимулировал немножко — такое тоже бывало в то время.

— Сейчас на эту тему, как оказалось, даже шутить нельзя.

— Да, хотя я не понимаю, что тут плохого, если стимулирование идет не для того, чтобы продать игру, а чтобы выиграть. Это совершенно разные вещи, и никогда такого не было, чтобы за такое осуждали и преследовали. На мой взгляд, то, как поступают по отношению к молодому парню (игроку «Рубина» Руслану Безрукову. - Прим. И. Р.), — полное безобразие. Отстаньте вы от него! Многие этим возмущаются.

— Встречается ли «Динамо» 1976-го на юбилеи того золота?

— Ни разу с тех пор!

— У вас есть рациональные объяснения, почему бело-голубые за 48 лет с тех пор ни разу не брали золото? Если не брать мистику.

— Думаю, это тема для докторской диссертации. Никак не меньше. Непонятно, как такое могло произойти, почему клуб с такими традициями попал в такой многолетний кризис. На это надо посмотреть с разных сторон. И на управление обществом, и на назначения тренеров, и на многое другое, на развитие «Динамо» по сравнению с футбольным миром, кто был более удачлив и целенаправлен и почему...

— Когда в 2016 году «Динамо» вылетело из РПЛ, вы верили, что на вашем веку оно еще будет претендовать на чемпионство? О чем тогда думали?

— Я просто верил и сейчас верю, что «Динамо» обязательно будет чемпионом. В самое ближайшее время! Но загадывать и что-либо говорить об этом больше не хочу.