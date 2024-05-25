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Сегодня, 15:21

«Краснодар» — «Динамо»: Лещук, Тюкавин и Нгамале выйдут с первых минут

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Футболисты «Динамо» Бителло и Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Краснодар» и «Динамо» объявили составы на матч 30-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун, Виктор Са.

Запасные: Агкацев, Штепа, Петров, Эктов, Волков, Кайо, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Кастаньо, Кобнан.

«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Паршивлюк, Бессмертный, Даса, Майсторович, Макаров, Кутицкий, Гагнидзе, Бителло, Смолов, Грулев, Гладышев.

Матч «Краснодар» — «Динамо», как и семь остальных игр 30-го тура РПЛ, начнется в 16.30 (мск).

«Динамо» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 56 очками, «Краснодар» занимает третью строчку с 53 очками. Бело-голубым для чемпионства достаточно не проиграть «быкам», южанам для выхода на первое место нужно победить москвичей и надеяться на то, что «Зенит» не сможет обыграть «Ростов» на выезде.

«Зенит», занимающий второе место с 54 очками, станет чемпионом в том случае, если победит «Ростов», а «Краснодар» сможет обыграть «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо
Сергей Игнашевич, Марцел Личка, Владимир Слишкович. Кто станет чемпионом? Кто вылетит напрямую? Онлайн-трансляция матчей последнего тура РПЛ

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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