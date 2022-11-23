«Ньюкасл» готов сделать Мэддисона самым высокооплачиваемым игроком команды

23 ноября, 01:17
«Ньюкасл» хочет заполучить полузащитника «Лестера» и сборной Англии Джеймса Мэддисона, пишет журналист Sky Sports Кит Дауни.
Чтобы заставить 25-летнего атакующего хавбека согласиться на предложение, в «Ньюкасле» «готовы разрушить зарплатную структуру клуба».
Вероятно, сверхвыгодное с финансовой точки зрения предложение убедит англичанина совершить громкий переход.
Контракт Мэддисона с «Лестером» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
В нынешнем сезоне он провел в АПЛ 13 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.
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Основные источники исследования