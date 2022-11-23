Нападающий ПСВ Гакпо зимой может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий ПСВ Коди Гакпо может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб активировал работу в данном направлении, сообщает NOS.

При этом сам футболист предпочел доиграть этот сезон в составе ПСВ и рассматривать вариант перехода в другой клуб уже летом.

Ранее сообщалось, «Манчестер Юнайтед» может зимой подписать 23-летнего футболиста за 50 миллионов евро. Также претендентом на Гакпо назывался «Лидс».

В текущем сезоне Гакпо провел 23 матча за ПСВ, в которых забил 13 голов и сделал 17 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.