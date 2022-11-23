Нападающий ПСВ Гакпо зимой может перейти в «Манчестер Юнайтед»

23 ноября, 01:46
Нападающий ПСВ Коди Гакпо может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб активировал работу в данном направлении, сообщает NOS.
При этом сам футболист предпочел доиграть этот сезон в составе ПСВ и рассматривать вариант перехода в другой клуб уже летом.
Ранее сообщалось, «Манчестер Юнайтед» может зимой подписать 23-летнего футболиста за 50 миллионов евро. Также претендентом на Гакпо назывался «Лидс».
В текущем сезоне Гакпо провел 23 матча за ПСВ, в которых забил 13 голов и сделал 17 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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Основные источники исследования