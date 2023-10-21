Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:58

«Ньюкасл» разгромил «Кристал Пэлас» в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Ньюкасл» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура АПЛ — 4:0.

Победу «сорокам» принесли голы Джейкоба Мерфи (4-я минута), Энтони Гордона (44-я), Шона Лонгстаффа (45-я) и Каллума Уилсона (66-я).

«Ньюкасл» с 16 очками вышел на пятое место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (12 очков) занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
21 окт, 17:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
4:0
Кристал Пэлас

В параллельном матче «Брентфорд» на своем поле обыграл «Бернли» (3:0). За хозяев отличились Йоан Висса (25-я минута), Брайан Мбеумо (62-я) и Саман Годдос (87-я).

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
21 окт, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
3:0
Бернли

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Бернли
ФК Брентфорд
ФК Кристал Пэлас
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Читайте также
Звездные бегуны Ингебригтсены обвиняют отца в издевательствах. Сделал братьев великими, но какой ценой?
Биография Анфисы Резцовой: жизнь и карьера уникальной олимпийской чемпионки
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Ливерпуля» Александр-Арнолд едва не погиб из-за упавшей опоры ЛЭП

Голы Холанна и Альвареса принесли «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном»