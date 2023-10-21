«Ньюкасл» разгромил «Кристал Пэлас» в АПЛ

«Ньюкасл» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура АПЛ — 4:0.

Победу «сорокам» принесли голы Джейкоба Мерфи (4-я минута), Энтони Гордона (44-я), Шона Лонгстаффа (45-я) и Каллума Уилсона (66-я).

«Ньюкасл» с 16 очками вышел на пятое место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (12 очков) занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

В параллельном матче «Брентфорд» на своем поле обыграл «Бернли» (3:0). За хозяев отличились Йоан Висса (25-я минута), Брайан Мбеумо (62-я) и Саман Годдос (87-я).