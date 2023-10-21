Голы Холанна и Альвареса принесли «Манчестер Сити» победу над «Брайтоном»

«Манчестер Сити» дома обыграл «Брайтон» в матче 9-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 7-й минуте открыл Хулиан Альварес. 12 минут спустя преимущество «горожан» удовил Эрлин Холанн. На 73-й минуте Ансу Фати сократил отставание «Брайтона» в счете.

Хозяева остались в меньшинстве в концовке встречи — на 90+6-й минуте вторую желтую карточку получил Мануэль Аканджи.

«Манчестер Сити» (21 очко) вышел на первое место в АПЛ, обойдя «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал», но у лондонских клубов есть по одному матчу в запасе.

«Брайтон» (16) занимает седьмое место в турнирной таблице.

В параллельном матче «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Борнмут» — 2:1. Хозяева играли в меньшинстве с 54-й минуты — красную карточку получил Льюис Кук.

За «волков» отличились Матеус Кунья (47-я минута) и Саша Калайджич (88-я). За «Борнмут» забил Доминик Соланке (17-я).

В другом матче дня «Ноттингем Форест» дома сыграл вничью с «Лутон Таун» — 2:2. Дублем за «лесников» отметился Крис Вуд. Форвард забил на 48-й и 76-й минутах. Гости сократили отставание в счете благодаря голу Чидози Огбене на 83-й минуте, а ничью им принес точный удар Элайджи Адебайо на 90+2-й