Почеттино доволен игрой голкипера «Челси» Кепы

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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает об игре голкипера Кепы Аррисабалаги, который в прошлом сезоне вернул себе место в основном составе.
«Мне нравится игра Кепы, он показывает большую приверженность. Он адаптируется к новым требованиям тренерского штаба», — сказал Почеттино на пресс-конференции.
28-летний футболист перешел в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика» за 80 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 39 матчей, пропустил 45 мячей и в 12 встречах отстоял на ноль.