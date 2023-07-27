Артета: «Я доволен «Арсеналом», но нам нужны улучшения в плане игры»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о нынешнем составе своей команды.

«У меня есть 30 игроков. Рынок все еще открыт, так что еще многое может измениться. Мы к этому готовы. Я доволен своей командой, но нам нужны улучшения в плане игры, мы стремимся к этому. В целом, подбор футболистов меня устраивает», — цитирует Артету пресс-служба команды.

В это летнее трансферное окно «Арсенал» приобрел Кая Хаверца, Деклана Райса и Юрриена Тимбера.

Новый сезон АПЛ-2023/24 стартует 11 августа.