Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:37

Почеттино доволен игрой Нкунку после травмы

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением об игре нападающего Кристофера Нкунку в матче с «Вулверхэмптоном» (1:2) в 18-м туре АПЛ.

«Очень рад, что он забил гол. Это показывает, насколько он может быть важен для нас. Мы не можем на него давить слишком сильно, но Кристофер ключевой игрок для нас», — сказал аргентинский тренер после игры с «волками».

В матче с «Вулверхэмптоном» Нкунку забил дебютный гол за «Челси». Форвард не играл с начала сезона из-за травмы колена.

Кристофер Нкунку
Маурисио Почеттино
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Челси
0
Читайте также
Костомаров назвал свои главные принципы в жизни
Журналисты «СЭ» назвали главных героев 2023 года
Мантуров указал на ведение странами Запада промышленного шпионажа против РФ
Fox News включил Байдена в число главных политических лузеров
Пушков назвал массовую миграцию «священной коровой» европейских властей
Митинги оппозиции в Белграде назвали майданизацией
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Transfermarkt назвал 10 клубов с самыми дорогими составами в мире

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать трех игроков бундеслиги зимой