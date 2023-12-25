Почеттино доволен игрой Нкунку после травмы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением об игре нападающего Кристофера Нкунку в матче с «Вулверхэмптоном» (1:2) в 18-м туре АПЛ.

«Очень рад, что он забил гол. Это показывает, насколько он может быть важен для нас. Мы не можем на него давить слишком сильно, но Кристофер ключевой игрок для нас», — сказал аргентинский тренер после игры с «волками».

В матче с «Вулверхэмптоном» Нкунку забил дебютный гол за «Челси». Форвард не играл с начала сезона из-за травмы колена.