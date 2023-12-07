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Сегодня, 03:55

Почеттино объяснил, почему «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Соперник заслужил победу. Начало матча было трудным. Мы играли в воскресенье, поэтому имели на один день меньше на подготовку. Возможно, из-за этого нам было трудно начать игру так, как мы хотели. «Челси» создал достаточно моментов, чтобы вернуться в игру. Вторая половина началась очень хорошо, но потом случился пропущенный гол. Нам не хватало энергии и возможности изменить игру. Это была проблема, и такое иногда случается. Это футбол. «Манчестер Юнайтед» заслужил победу и был лучше нас. Нам нужно сосредоточиться на следующем матче», — цитирует BBC Почеттино.

«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Челси» остался на 10-й строчке — 19 очков.

6&nbsp;декабря. Манчестер Юнайтед&nbsp;&mdash; Челси. «МЮ» растранжирил тысячу моментов, но обыграл «Челси». До «Ман Сити» — всего три очка
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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