Почеттино объяснил, почему «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Соперник заслужил победу. Начало матча было трудным. Мы играли в воскресенье, поэтому имели на один день меньше на подготовку. Возможно, из-за этого нам было трудно начать игру так, как мы хотели. «Челси» создал достаточно моментов, чтобы вернуться в игру. Вторая половина началась очень хорошо, но потом случился пропущенный гол. Нам не хватало энергии и возможности изменить игру. Это была проблема, и такое иногда случается. Это футбол. «Манчестер Юнайтед» заслужил победу и был лучше нас. Нам нужно сосредоточиться на следующем матче», — цитирует BBC Почеттино.

«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Челси» остался на 10-й строчке — 19 очков.