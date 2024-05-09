«Реал» — «Бавария»: польские судьи «украли» второй гол у мюнхенцев

На 90+13-й минуте ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» (2:1) грубо ошибся первый ассистент судьи Томаш Листкевич.

Он поторопился определить положение «вне игры», в результате чего Шимон Марчиняк остановил встречу, а Маттайс де Лигт забил гол уже после свистка.

Судьям следовало продолжить игру и дождаться завершения атаки «Баварии». После чего видеоассистенты Томаш Квятковски и Бартош Франковски проверили бы, действительно ли Нуссаир Мазрауи в момент паса оказался за линией офсайда — ближе к линии ворот, чем Антонио Рюдигер (в этом есть большие сомнения).

Почему Мазрауи? Потому что он затем поборолся за мяч с Ферланом Менди, потом тот оказался у Томаса Мюллера, а после этого де Лигт отправил его в сетку.